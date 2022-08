Návštěvníci zámku v Kuníně se dostanou po spojovacím mostě do oratoře v kostele

Do chrámu postaveného hraběnkou Marií Walburgou se tak mohou podívat očima majitelů zámku. ČTK to řekl kastelán zámku Jaroslav Zezulčík.

Oratoř bylo možné otevřít díky dohodě s farností a ostravsko-opavským biskupstvím a dotaci od Moravskoslezského kraje. Samotný spojovací most byl obnoven před 16 lety. „Dřevěný spojovací most mezi zámkem a kostelem byl vybudován po stavbě kostela a s oratoří byl majiteli zámku využíván až do roku 1945. V průběhu 50. let 20. století byl most stržen a znovu postaven byl ve spolupráci obce a Muzea Novojičínska podle dobových fotografií v roce 2006,“ uvedl kastelán.