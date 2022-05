Nový parkovací dům v Opavě bude otevřen 6. června

Stavba s náklady okolo 190 milionů korun měla zpoždění zaviněné počasím. ČTK to dnes řekl mluvčí opavské radnice Roman Konečný.

Nový parkovací dům není jedinou stavbou svého druhu, kterou opavská radnice připravuje. „Projektový tým usilovně pracuje i na přípravě další dopravní stavby, a to parkovacího domu na Masařské ulici. Ten by zjednodušil parkování v centru města,“ dodal primátor Navrátil. Tato stavba by podle něj mohla začít příští rok.