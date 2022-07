Obyvatelé Krnova mohou třídit i obalové a výplňové materiály

„Pokud lidé dosud bublinkové fólie po vybalení zásilky využívali jen k lupání pro ukrácení dlouhé chvíle a následně je odnesli do kontejneru určených pro plast, nyní mohou být využity užitečněji, a to ke svému původnímu účelu,“ uvedla mluvčí města Dita Círová. Dodala, že takzvané výplňové materiály je možné vrátit přímo do firem, které je obratem opět použijí.