Obyvatelé Opavy mohou do 1. března navrhovat projekty

ČTK to dnes řekl mluvčí radnice Roman Konečný. V minulosti z iniciativy obyvatel ve městě vznikly například taneční parket pod širým nebem, sprchy na vodní mlhu či dětské hřiště. Loni se stavěly veřejné toalety či paravány kolem stanovišť s kontejnery.

Každý předkladatel musí být starší 15 let a může předložit pouze jeden nápad. Svým podpisem ho musí podpořit dalších 15 lidí starších 15 let a návrh nesmí být v rozporu se strategickými záměry města. Zároveň musí být veřejně přístupný a nesmí podporovat ekonomickou činnost, být náboženského nebo politického charakteru, vytvářet zisk, mít vysoké náklady na údržbu nebo se týkat budování a oprav chodníků a komunikací.

Projekty musí být možné uskutečnit na pozemcích či majetku města. Návrhy mohou zájemci předkládat prostřednictvím on-line formuláře, který bude dostupný na webových stránkách. Ty, které postoupí všemi fázemi hodnocení a kontrol, město zveřejní a obyvatelé o nich budou hlasovat na webových stránkách města od 1. do 14. června. Vítězné návrhy by pak mělo město uskutečnit od července 2023 do konce roku 2024.