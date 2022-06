Opava připraví pozemky, kde by v příštích letech měla vzniknout nová čtvrt

Stát by zde měly až tři stovky rodinných domků. Vedle nich vznikne park, jezírko, restaurace, dětská a sportovní hřiště, místo pro setkávání v přírodě, louka na venčení psů či relaxační zóny. „Návozem nepotřebné zeminy zde vyroste nejvyšší místo v Opavě. Kopec by se dal využít například pro zimní radovánky či na stavbu malé rozhledny s unikátním výhledem na pohoří Jeseníku a velkou část Opavska,“ uvedl Konečný. Projekt by měl být šetrný k životnímu prostředí. Pamatuje i na zachytávání dešťové vody, zelené střechy či na moderní veřejné osvětlení, které sníží světelný smog ve městě.