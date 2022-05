Ostrava daruje ukrajinskému Lvovu hasičský automobil, rozhodli zastupitelé

Dopravní podnik Ostrava podle něj připravuje i dar tří dieselových autobusů Solaris, které by rovněž měly směřovat do Lvova. „Jak jsme před časem avizovali, je předpoklad, že ještě pošleme tramvaje T3. Tam se předběžně bavíme o tom, že by mohly směřovat do Charkova,“ uvedl Macura. Podle něj je příprava těchto darů administrativně složitá. „Schvalovací proces je poměrně zdlouhavý, také jsem si myslel, že to nebude tak složité. O tom požárním automobilu se bavíme možná dva měsíce, myslel jsem si, že to pošleme okamžitě, ale vyplňuje se celá řada formulářů a jsou to mezivládní dohody. Požární automobil by měl odejít v horizontu dnů, autobusy v horizontu jednotek týdnů,“ řekl primátor.