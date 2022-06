Ostrava poprvé ocenila práci ředitelů škol titulem Ředitel roku 2022

„Doménou oceněných je zvládnutí manažerské funkce na skvělé úrovni za všech situací, ať už to byla nedávná pandemie či aktuálně vzdělávání nově příchozích ukrajinských dětí, neméně je však důležité také vedení pedagogického sboru a rozvoj školy. Společným jmenovatelem jsou oceněným inovativní přístupy, umění vytvořit pozitivní atmosféru ve škole nejen pro žáky, ale též pro pedagogy i rodiče,“ uvedla mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.

Navrhnout ředitele na ocenění mohla laická i odborná veřejnost. Nominované navrhli rodiče, městské obvody, ale i školská rada či pedagogické kolektivy. Oceněni pak byli ředitelé škol zřízených městskými obvody i ředitel školy jiného zřizovatele. Za rozvoj všech druhů gramotnosti, motivaci pedagogů, pomoc při jejich sebevzdělávání i proinkluzivní přístup ocenění získala ředitelka porubské základní školy Hana Petrová. Titul obdržel i Robert Kecskés, ředitel Základní školy Srbská, která je zaměřená na ekologii a je zapojena do řady městských projektů i mezinárodních programů. Za inovativní přístupy ve škole, například využití virtuální reality ve výuce, byla oceněna ředitelka Gymnázia, základní školy a mateřské školy Hello Ivona Klímová.

„Považuji za důležité ocenit ředitele škol, kteří se v průběhu školního roku mnohdy ocitají v nezáviděníhodné situaci při řešení nejen každodenních, ale také mimořádných situací. Jsou to právě oni, kdo umí zajistit zdravé klima škol a zprostředkovat špičkové vzdělávání dětí, které je pro jejich další život zásadní. Díky nim se daří ve školách vytvořit i ideální podmínky pro pedagogy. A často jsou též hybnou silou, bez které by instituce jen přešlapovala na místě, bez naděje na kýžený rozvoj. Dobrou školu nedělá jen dobrý učitel, ale také dobrý ředitel a je třeba na to nezapomínat,“ uvedla náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová (Piráti).