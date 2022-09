Pomoc poraden při řešení dluhů využily v Ostravě už desítky lidí

První milostivé léto se konalo od loňského 28. října do letošního 28. ledna. V celé zemi ho využily desetitisíce dlužníků. Od 1. září do konce listopadu se koná druhé kolo. Je v něm možné zbavit se dluhů například u samospráv, úřadů, státních fondů, škol, městských či státních a polostátních firem, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu či České televize. Týká se to exekucí zahájených před loňským 28. říjnem. Lidé během akce mohou splatit svůj původní dluh, takzvanou jistinu, a jednorázový poplatek exekutorovi, zbytek exekuce je jim odpuštěn. Ostravští zastupitelé v minulém týdnu schválili dvoumilionový dar pro Diecézní charitu ostravsko-opavskou, peníze mají pomoci části dlužníků s úhradou jejich dluhů i administrativního poplatku exekutorovi.