Poruba hledá nejlepší návrh na úpravu dvoru. Dá na něj čtyři miliony korun

Podle mluvčího se lidé mohou seznámit se zásadami participativního rozpočtu na webový stránkách zelenaporube.cz. „Lidé by si měli promyslet, jak by dvůr měl vypadat. Důležité je obejít i sousedy, protože každý návrh musí mít podporu nejméně 30 lidí. To všechno mohou lidé udělat už teď, samotné návrhy bude možné přihlásit v červnu,“ uvedl Otipka. Stejně jako v minulém ročníku odborná komise vybere maximálně tři projekty, které postoupí do dalšího kola.