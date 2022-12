Poslední část obchvatu Třince by se mohla otevřít v lednu, ale musí být tepleji

Novinářům to dnes ve Frýdku-Místku řekli ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

Poslední část obchvatu Třince bude tvořit nová silnice I/68, která se napojí na jedné straně v Třanovicích na dálnici D48 mezi Frýdkem-Místkem a Českým Těšínem a na druhé straně v třinecké části Nebory na silnici I/11. ŘSD ji - stejně jako dnes druhou část obchvatu Frýdku-Místku - zprovozní nejprve v polovičním profilu, tedy v jednom pruhu každým směrem.

„Snažili jsme se o to, aby to proběhlo ještě také před vánočními svátky, ale s ohledem na povětrnostní podmínky nebylo možné nezbytné práce dokončit. Ale hned, jak to klimatické podmínky umožní, tak bychom v polovičním profilu zprovoznili i silnici I/68,“ řekl ministr.

Stavbu silnice I/68 mezi Nebory a Třanovicemi provázejí od počátku potíže, například komplikované upevňování násypů, má proto větší zpoždění. Nyní se k tomu přidalo mrazivé počasí s nezvyklým množstvím sněhu. Kdyby podmínky vydržely a zima nepřišla, zřejmě by se ale podle Mátla podařilo tento týden i tuto stavbu otevřít řidičům.

„Čekáme na to, zdali se otepli a zdali dostaneme okno, které potřebujeme, zhruba tak deset 14 dní, kdy bude vyloženě nad nulou, plus pět, plus deset stupňů. Pak budeme schopni dodělat de facto asfaltové vrstvy v samotné křižovatce se čtyřicet osmičkou, to napojení přeložky I/68 na D48, kde nemáme bohužel rampy hotové a nemáme tam položené konstrukční vrstvy,“ řekl ředitel ŘSD.

Pokud by se podle něj oteplilo například mezi svátky a posléze začátkem ledna, bylo by možné stavbu dokončit a zprovoznit třeba v polovině ledna. Kdyby ale nízké teploty pokračovaly, budou muset stavbaři čekat na vhodné klimatické podmínky.

ŘSD podle ředitele jedná se zhotovitelem, aby nečekali na jaro a hezké počasí, ale dokázali silnici zprovoznit už v průběhu zimy. „Jsou v pohotovosti, mají dostatek připraveného asfaltu, aby jakmile počasí dovolí, dokázali ten úsek zabalit. Jakmile to bude v asfaltu, tak už je to bez problémů, protože to jsou práce, které se dají dělat i v horších klimatických podmínkách, jako osazení svodidel,“ řekl Mátl.