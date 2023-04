Povodí Odry vybavilo dalších 11 jezů bezpečnostními prvky, celkem jich je 26

Podnik nebezpečné jezy takto zabezpečuje od roku 2015 ve spolupráci s hasiči. Každoročně se ale potýká s krádežemi a poškozováním záchranných prvků. Zloději či vandalové tak působí nejen velké škody, hlavně ale riskují životy tonoucích. ČTK to potvrdila mluvčí povodí Šárka Vlčková.

Lano se záchrannou podkovou chybělo například předloni v dubnu i u splavu ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde se utopili tři mladíci. Pokud by tam prvek byl, šance na záchranu tonoucích by byla vyšší. „Apelujeme na všechny, kteří se kolem vodních toků pohybují, aby si všímali, zda někdo nepoškozuje záchranné prvky, případně nám nahlásili jejich odcizení,“ řekla Vlčková s tím, že každý rok firma do obnovy tohoto vybavení investuje statisíce korun.