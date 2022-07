Rýmařov a okolní obce řeší problémy s technoparty, lidé si stěžují na hluk

Rýmařovský starosta Luděk Šimko (PRO Zdraví a Sport) řekl, že město akci na soukromém pozemku nemůže zakázat, pouze dát organizátorům zpětně pokuty za porušení městské vyhlášky. Situací řeší i ve spolupráci s policií.

„Hlavně v pátek v noci byly problémy. Byla hlasitá hudba, zase si stěžovali lidé v okolních obcích, na které je namířená ta aparatura. Řešili jsme to v místní částí Stránské a obcích, které to postihuje, byla tam i policie. Je to prostě problém,“ řekl Šimko.

Rýmařov měl s technoparty ve Stránském problém už loni. Proto na podzim připravil vyhlášku, v níž nastavil podmínky, které by pořadatelé akce měli splnit. „Ale pro ně to je jenom přestupek. Podmínky, které tam máme nastavené, jsou samozřejmě dané legislativou, protože všechny vyhlášky nám kontroluje ministerstvo. Takže oni to poruší a my to řešíme přestupkovým řádem,“ řekl Šimko.

Do vyhlášky podle něj město dalo maximum, co mohlo. „Nemůžeme tomu zabránit, řešíme to až následně. Oni jsou si vědomí, že to porušují a že zaplatí. Ale jsou na to připravení, ty finance na to mají,“ řekl starosta.

Letos už jde ve Stránském o druhou technoparty, první se konala v červnu. Porušením vyhlášky se nyní zabývá přestupková komise města. Starosta řekl, že se s organizátory pokoušeli domluvit.