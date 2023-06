Sanatoria Klimkovice instalují na střechy solární panely za více než 19 milionů korun

Sanatoria počítají s instalací 1589 panelů. Nová fotovoltaika by měla být hotova do konce června, zkušební provoz by mohl začít v srpnu. Solární panely budou umístěny na střechách obou léčeben i na objektech kotelny a technického úseku. „Od nové solární elektrárny si slibujeme snížení nákupu elektrické energie o 40 až 45 procent ročně,“ uvedl technický ředitel lázní Tomáš Jalůvka.

Fotovoltaická elektrárna by podle mluvčí měla vyrobit přibližně 740 MWh elektrické energie za rok a návratnost by se tak měla při současných cenách elektrické energie pohybovat kolem šesti až sedmi let. „Pořízení fotovoltaiky Sanatoria Klimkovice zvažovala již delší dobu. Od rozhodnutí v roce 2021, kdy začaly extrémně růst ceny elektrické energie, se uskutečnila řada jednání mimo jiné kvůli náročné koordinaci se stávající kogenerační jednotkou a případně možnosti připojení nové elektrárny do distribuční sítě. Stávající legislativa ale neumožňuje připojit v jednom odběrném místě dvě výrobny elektřiny od dvou různých subjektů,“ uvedla Gračková.