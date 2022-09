Soukromý investor plánuje v Třinci vybudovat novou městskou čtvrť

„Pokud by se to podařilo, změnila by se nevzhledná část města na moderní místo pro život. Na území Třince není mnoho lokalit, kde by mohla taková čtvrť vzniknout. Potřebujeme nové byty pro mladé, školky, domovy pro seniory. Pro město by byl takový projekt finančně a personálně náročný, a proto by byl vznik školky, domova s pečovatelskou službou a nové byty výhodný,“ uvedla primátorka Věra Palkovská (Osobnosti pro Třinec).