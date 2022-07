Stezka Valaška v Beskydech zvýšila přitažlivost Pusteven i dopravní zátěž

Obce se jí snaží čelit budováním nových parkovišť. ČTK to řekli starostové Trojanovic Jiří Novotný (Naše Beskydy - SNK) a Prostřední Bečvy Radim Gálik (nez.). Stezka se otevřela v lednu 2019.

Hřebenem Radhoště a Pustevnami prochází hranice Moravskoslezského a Zlínského kraje. Stezka Valaška se nachází v katastru Trojanovic na Novojičínsku v Moravskoslezském kraji, odkud na Pustevny vede lanovka, ale příjezd autem na Pustevny je z Prostřední Bečvy na Vsetínsku.

„Už tak extrémní zátěž se zvýšila. Sama stezka si dělala průzkum, že zhruba 30 procent návštěvníků jede na Pustevny jen kvůli stezce. Navýšení je tedy zhruba třetinové. Přineslo to přetížené cesty a parkoviště a s tím související problémy,“ uvedl Gálik. Pozitivním efektem je podle něj další zvýšení atraktivity území. „Provozujeme tam také parkoviště, takže nějaký příjem z toho máme,“ uvedl starosta.

Počet turistů se podle Novotného lehce zvýšil i z trojanovické strany. Problematiku dopravy v oblasti se podle něj obě obce snaží řešit dlouhodobě. „Máme projekty na parkoviště. Koupili jsme pozemek, Bečva taky má nějaké pozemky, takže chceme budovat záchytná parkoviště, která by nápor turistů zvládla,“ řekl Novotný. Pro běžný turistický provoz jsou podle něj kapacity parkovišť dostačující. Problém je ale při náporech během různých akcí, jako je například pouť nebo festival ledových soch.

„Obecně cestovní ruch vnímám jako přínos pro obec. Pomůže nám to v udržitelnosti základní infrastruktury, hospod, obchodů, služeb, které by se normálně třeba v obci neudržely. Bohužel rozpočtové určení daní na to vůbec nereaguje. Jestli máte podnikatele, který odvádí v tom místě daně, tak u vás se to projeví úplně minimálně,“ řekl Novotný.

Jedno procento z tržeb dávají majitelé Stezky Valaška do Fondu Pustevny, kam přispívají také obě obce a kraje a další soukromí provozovatelé na Pustevnách. „Je to fond, který jsme založili čistě kvůli možnosti investovat do infrastruktury Pusteven,“ řekl starosta.

Podle vedoucího Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy Františka Jaskuly z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v souvislosti s otevřením Stezky Valaška návštěvnost této části hor výrazně nevzrostla. „Určitě nějaký vliv má. Na druhou stranu zjistili jsme, že co funguje stezka, tak poklesla trošku návštěvnost hřebene na Radhošť. Takže to skoro vypadá, že lidé se víc drží v blízkosti parkoviště a horní stanice lanovky, kde je ta stezka, než že by chodili dál,“ řekl Jaskula.

Před stavbou stezky podle něj dali ochranáři přírody ve svém hodnocení takové požadavky, aby její provoz měl na oblast co nejmenší dopad. „Měli jsme požadavky minimalizovat vizuální dopad v oblasti hřebene, takže došlo k posunu věže, není úplně na hřebeni na vrcholu a je i snížená. Z toho pohledu se to, řekl bych, jakž takž podařilo udržet na uzdě,“ řekl Jaskula. Jde podle něj o dočasnou stavbu, která je povolena, pokud je zachovaný les.

„Vnímám opodstatněné připomínky obyvatel z trojanovického údolí, kteří to vnímají citlivě. Ale přímo na vrcholu na Pustevnách v místě, kde je návštěvnost přes půl milionu lidí ročně, ten dopad není až nějak zásadně negativní,“ řekl Jaskula.

Jednatel společnosti Beskydská panoramata Zdeněk Kořistka řekl, že v roce 2019, prvním roce fungování, zaznamenala stezka 300.000 návštěvníků. Během dvou covidových let návštěvnost spadla asi o 40 procent. „Teď se to pomalu zlepšuje, na číslech z roku 2019 ale nebudeme,“ řekl Kořistka.