Teplárny v Moravskoslezském kraji mají na zimu dostatek surovin

Pro peněženky lidí to bude údajně znamenat vyšší náklady ve výši několika set korun měsíčně. „Cena tepla nevzroste o stovky procent. Navýšení bude v řádu desítek procent. Měsíčně si lidé připlatí stokoruny,“ uvedl Unucka po setkání s výrobci tepla i dalšími zástupci měst Moravskoslezského kraje. „Toto je ta nejdůležitější zpráva pro lidi. Druhá je pak ta, že výrobci tepla mají zajištěný dostatek vstupních surovin - plyn, uhlí i biomasu,“ doplnil náměstek moravskoslezského hejtmana Jakub Unucka (ODS).

V Moravskoslezském kraji, kde žije asi 1,2 milionu obyvatel, topí podle něj s pomocí systému centrálního zásobování teplem asi 700 tisíc lidí. „Je to kolem 60 procent. Celkem se to týká asi 250 tisíc domácností,“ řekl.

Stoupla i cena biomasy, dodal. „To jsou ale nárůsty, které považujeme za přijatelné,“ řekl s tím, že pokud se nestane nic mimořádného, zdražení nastane až v lednu. „Bude to podle lokalit a paliv, která tam používáme. V plynových lokalitách bude růst cen nejvyšší, ale těch je minimálně. U černého uhlí či biomasy to bude o desítkách procent, nejsem schopen říct, zda to bude 40 nebo 50 procent. Ten dopad na domácnosti ale bude v řádu stokorun měsíčně,“ řekl.