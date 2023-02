V Bohumíně se chystají opravy silnic. Řidiči se musí připravit na komplikace

„Už několik let usilujeme o to, aby kraj silnici v celé délce opravil. Máme informaci, že aktuálně probíhá výběrové řízení na její rekonstrukci. Ta by měla začít v polovině letošního roku. Přesto bychom uvítali, kdyby správa silnic do zahájení stavebních prací ještě provizorně zalepila výtluky studenou asfaltovou směsí. Její zástupci nám to na společném jednání přislíbili,“ uvedl místostarosta Lumír Macura (ČSSD).