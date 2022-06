V Bohumíně vzniká obří model železnice, zájemci ho uvidí od ledna

Snahou nadšenců je, aby model ukázal nejen samotné tratě, ale také typickou českou krajinu. „Chybět samozřejmě nebudou bohumínské scenérie. U trati tak bude stát například kostel z červených cihel, původní budova radnice, kino, nebo do výšky se tyčící Penzion ve věži,“ uvedla mluvčí radnice Jana Končítková. Modelová železnice poslouží také studentům železničních oborů z Bohumína a Ostravy jako cvičné kolejiště. „Provozně funkční by měl model být na konci prázdnin. Pak začneme budovat krajinu. Veřejnosti jej zpřístupníme v lednu, ať už bude v jakémkoliv stavu. Vypilovat detaily můžeme i za provozu, návštěvníci se alespoň budou vracet s očekáváním, co jsme zase vymysleli nového,“ řekl Peřina. Kromě modelu by v prostorách měl vzniknout také oddechový koutek a menší herna.