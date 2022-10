V Opavě výrazně ubylo trolejbusových linek, z jedenácti zbyly čtyři

První trolejbus do opavských ulic vyjel 24. srpna 1952. V té době ještě mohli Opavané používat také tramvaje, během několika let ale tento nejstarší typ opavské MHD zanikl. O poloviny 50. let minulého století tak v Opavě vedle sebe fungují už jen trolejbusy a autobusy a v dohledné době se to nezmění.