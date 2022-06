V Orlové odstartoval cyklo-běh proti drogám, na akci se podílí scientologové

Cyklo-běh se koná u příležitosti Mezinárodního dne proti zneužívání drog, který připadá na 26. červen. „Výrobci, drogoví propagandisté a distributoři drog jsou stále rafinovanější a zneužívají dětskou naivitu a neznalost toho, co drogy jsou a co způsobují, a především zneužívají lhostejnost rodičů a institucí. K rozhodnutí dětí nebrat drogy vede cesta prostřednictvím včasného pochopení, co přesně drogy jsou a co způsobují,“ uvedl tiskový mluvčí projektu Pavel Mudra.