Vodohospodáři vyhloubili v Chlebičově na Opavsku vrt pro zásobování vodou

„Osmatřicet metrů hluboký vrt v Chlebičově s vydatností tři litry za sekundu z konce 70. let minulého století byl na hranici své životnosti. Z tohoto důvodu bylo nezbytné ho nahradit vrtem novým. V průběhu jeho výstavby a testování byli obyvatelé zásobováni suchovodem z vysokohustotního polyetylenu s délkou 1565 metrů, který přiváděl vodu z úpravny vody ve Velkých Hošticích,“ uvedl ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

Vrt kromě obyvatel Chlebičova zásobuje také lidi v Pustých Jakarticích. „Systém funguje tak, že voda z vrtu je čerpána ponorným čerpadlem do odkyselovací stanice a následně upravena odkyselením přes aerační věž s dávkováním chlornanu sodného pro zajištění zdravotního zabezpečení. Upravená voda směřuje do jímky pitné vody s objemem 30 metrů krychlových a následně je čerpána do věžového vodojemu s kapacitou 200 kubíků, odkud směřuje k odběratelům,“ popsal mluvčí SmVaK Marek Síbrt.