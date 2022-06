Vstup na 6 moravskoslezských hradů a zámků bude s kartou ODIS za polovinu

Kraj tím chce podpořit turistický ruch v regionu a zároveň cestování hromadnou dopravou. Novinářům to dnes řekl náměstek moravskoslezského hejtmana Lukáš Curylo (KDU-ČSL). Akce S ODISkou na hrad bude trvat od 1. července do 30. září. Týká se hradů Sovinec a Hukvaldy a zámků v Bruntále, Frýdku-Místku, Novém Jičíně a Nové Horce.

„Rádi bychom povzbudili turistiku v našem regionu, protože region má, co nabídnout. Je to také povzbuzení pro to, aby lidé nejezdili jenom soukromými auty, individuální dopravou, ale používali veřejnou dopravu,“ uvedl Curylo. „Je to pilotní projekt, který se bude vyhodnocovat a možná v budoucnu ho budeme rozšiřovat třeba i o městské i soukromé památky,“ dodal. Už letos se do projektu zapojil také areál Skalka family park ve Vřesině u Ostravy, kde mohou držitelé ODISek získat na vstupném patnáctiprocentní slevu.