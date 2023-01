Žáci bohumínské školy si vyzkouší prezidentské volby

Budou se moci vžít do role kandidátů, naučí se tvořit rozpočet kampaně, volební program a vyzkouší si i hlasování. Vyvrcholením projektu ve škole pak bude inaugurace nové hlavy státu, jak o ní žáci v hlasování rozhodli. Novinářům to dnes sdělila mluvčí radnice Jana Končítková.

Projekt je variantou na Studentské volby, které se v prosinci loňského roku uskutečnily ve více než 500 středních školách po celé České republice. „Jejich podobu jsme si uzpůsobili našim potřebám. Dlouhodobě se věnujeme čtenářské a finanční gramotnosti žáků, proto tyto dovednosti chceme posílit i v rámci volebního dne. Žáky chceme aktivně zapojit do všech rolí, které volby přináší. Na jeden den se stanou prezidentskými kandidáty, členy komisí, voliči. Projekt se bude úzce prolínat s realitou. Záměrně jsme pro něj vybrali termín 13. ledna, kdy probíhá první kolo skutečných prezidentských voleb,“ uvedla ředitelka základní školy Barbora Bolcarovičová.

Na úvod projektu budou žáci s pedagogy diskutovat o tom, jak vypadá ideální prezident, jaké jsou jeho pravomoci a povinnosti. Následně se seznámí s volebními programy jednotlivých kandidátů a zkusí si vypracovat svůj vlastní. „Čeká je i tvorba rozpočtu prezidentské kampaně. Z pohledu voliče se dozví, co musí občan splňovat, aby mohl k volbám jít a dát hlas svému kandidátovi. Vyzkouší si vytvořit platný občanský průkaz. Pak už bude probíhat samotná volba hlavy státu. V závěru máme naplánováno vyhodnocení a seznámení s výsledky,“ doplnila ředitelka školy.

Projekt se promítne ještě do následujícího pracovního týdne, kdy už budou známé výsledky prvního kola. „Porovnáme si preference našich žáků a reálných voličů. Tečku za volbami obstará inaugurace zvoleného prezidenta, kdy se žáci stanou účastníky této ceremonie,“ řekla Bolcarovičová.

Podle ní je hlavním cílem projektu vzbudit u žáků zájem o veřejné děti i osobu prezidenta. „Ještě nemají volební právo, ale to se za pár let změní. Už v této chvíli je proto třeba naučit je vyhledávat si informace, ověřovat zdroje a přemýšlet o souvislostech. Chceme jim vytvořit dostatečný prostor pro výměnu postojů a názorů s tím, že by měli být schopni si je obhájit,“ doplnila Bolcarovičová.