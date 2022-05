Centrum Olomouce v červnu opět obsadí desítky hudebníků na pouličním festivalu

V prvním ročníku přehlídky dorazilo do centra města s hudebními nástroji šest desítek hudebních souborů čítajících dohromady až stovku muzikantů, na mnoha místech strhli přihlížející i k tanci. Podobná čísla očekávají organizátoři akce i letos. „Je to festival, na kterém si každý najde to své, bude to opět multižánrové - chybět nebude folk, rock, pop, folklor, temperamentní rytmy ani sóloví zpěváci,“ doplnil Havran.