Divadlo na cucky uvede premiéru Masaryk(ová), připomene osudy první dámy

Během příprav nového titulu se inscenační tým vydal z Olomouce do New Yorku, kde navštívil rodiště Charlotte Garrigue Masarykové a sbíral autentický videomateriál. Ten bude součástí výsledného monodramatu s prvky dokumentárního divadla, uvedli tvůrci inscenace. „Díky rezidenci jsme se mohli setkat osobně s paní Charlotte Kotík, pravnučkou prezidentského páru. Žije v New Yorku už od 70. let a věnuje se kurátorské činnosti. Bydlí přímo v Brooklynu, odkud pocházela i její prababička, po které zdědila křestní jméno,“ uvedla Milada Vyhnálková, která se zhostí role v této one woman show.