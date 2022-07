Dlouhá Loučka vybudovala v bývalé škole sedm bytů, všechny jsou obsazeny

První nájemníci se do rekonstruované budovy v místní části Plinkout nastěhují na začátku srpna. „Byty vznikly v budově bývalé školy, která byla od roku 1960 prázdná. Hledali jsme využití a našli ho v sociálním bydlení. Nově tak můžeme nabídnout sedm bytů, pět jednopokojových a dva dvoupokojové. Jsme plně obsazení, nájemníci jsou od nás i ze širokého okolí,“ uvedl starosta Dlouhé Loučky Ladislav Koláček.

Dlouhá Loučka patří v kraji mezi několik málo samospráv, které se pustily do stavby obecních bytů. Velká města v uplynulých čtyřech letech do vlastní bytové výstavby neinvestovala. Stavba nových bytů tak byla závislá na projektech soukromých investorů. Některé radnice ale developerům připravily pozemky pro stavbu bytů. Města také investují do opravy vlastního bytového fondu a obnovy sídlišť. V první polovině volebního období bytová výstavba svižně rostla, poté ji výrazně zpomalila pandemie koronaviru. Od loňska stavba bytů nabrala nové tempo.