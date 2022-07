Olomoučtí zastupitelé schválili prodej 252 družstevních bytů nájemníkům

Město v bytových družstvech Jižní a Jiráskova vlastní dvoutřetinový podíl, který bude na nájemníky převeden bez doplatku. Na zbývající třetinu, která patří družstvům, se bude vztahovat smlouva o budoucí kupní smlouvě. Koupit tento podíl za doplatek nájemníci budou moci poté, co se družstva transformují na akciovou společnost a jejich majetek přejde na město. Zastupitelstvo dnes schválilo založení sedmi společenství vlastníků jednotek, bez kterých by převod družstevních bytů na nájemníky nebyl možný.

Před více než 20 lety v Olomouci začala stavba bytů, kterou zčásti dotoval stát, část nákladů zaplatili nájemníci a zbytek doplatili v nájemném. „Smlouvy měly určité znění. Že po dobu 20 let budeme splácet něco jako hypotéku. A po dvaceti letech se nám byty přepíší do osobního vlastnictví,“ řekla již dříve jedna z nájemnic. Družstva vznikla v roce 2000 kvůli krachu stavebních firem. Město se rozhodlo projekt zachránit, vstoupilo do něj a vznikla družstva.