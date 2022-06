Do 1. tříd v okresních městech Olomouckého kraje nastoupí desítky Ukrajinců

Kapacita škol je podle zástupců radnic dostatečná, děti se zařadí do běžných tříd. Zástupci měst počítají i s tím, že počty se mohou snižovat v návaznosti na případný návrat jejich rodin na Ukrajinu, zjistila ČTK.

V Přerově se do prvních tříd v osmi základních školách zapsali tři budoucí ukrajinští prvňáčci. „Podle předběžných odhadů bylo počítáno se zájmem v řádu jednotek - do 20 žáků. Převážná většina ukrajinských žáků se zapisovala do základních škol v průběhu druhého pololetí školního roku. Kapacita základních škol je dostačující,“ řekla ČTK vedoucí odboru sociálních věcí a školství Romana Pospíšilová.

V Šumperku by mělo do prvních tříd nastoupit osm ukrajinských dětí. „Školy tento počet prvňáčků bez problémů přijmou. Vzhledem k tomu, že ukrajinské děti v Šumperku máme poměrně zmapované, protože navštěvují již nyní naše adaptační kurzy, počítali jsme s deseti dětmi, takže se realita od našeho odhadu neliší,“ řekla ČTK vedoucí odboru školství Olga Hajduková. Zdejší ZŠ nyní navštěvuje zhruba 80 ukrajinských dětí, další dvě desítky jsou v adaptačním kurzu a nastoupí do škol v září společně s osmi prvňáky. „Počítáme tedy, že v novém školním roce 2022/23 bude šumperské ZŠ navštěvovat 100 až 110 ukrajinských dětí. Samozřejmě roli bude hrát také vývoj situace na Ukrajině a případné návraty matek s dětmi na Ukrajinu, což se pomalu již děje,“ doplnila vedoucí odboru.

V Prostějově by podle mluvčí radnice Jany Gáborové mělo do prvních tříd nastoupit v září 12 ukrajinských dětí, i tam kapacita škol stačí. V Jeseníku je zatím zapsáno do první třídy zdejší ZŠ jediné dítě z Ukrajiny. Na konci června by mělo být druhé kolo zápisu, řekla ČTK zástupkyně vedoucí odboru školství Helena Machová.