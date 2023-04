Do hradní kaple na hradě Bouzov se vrátily po opravě hradní varhany

Varhany se po náročné opravě vracejí do hradní kaple postupně, dnes je čeká první vzduchová zkouška píšťal. „Navážení varhan je složitější, komponují se po částech. Musíme dohlížet i na to, aby v kapli zůstala konstantní teplota,“ uvedla Bucherová.

Podle Bucherové se na varhany bude po jejich zprovoznění hrát každý den, návštěvníci je uslyší od června v určitých časech. „Podle restaurátora varhany nehrály určitě sto let. Budeme tak dohlížet na to, aby se po zprovoznění stále namáhaly a zůstaly tak v kondici,“ doplnila Bucherová.

Na opravu varhan vybírala správa příspěvky do kasiček umístěných v areálu hradu, lidé mohli také přispívat na transparentní účet, který vede obec Bouzov. Zájemci si mohli i adoptovat jednotlivé píšťaly, ujali se jich například průvodci hradu, ale i jeho příznivci. Seznam dárců bude uložen v pamětní schránce přímo ve varhanách a vypálen na zlaté CD, které rovněž bude součástí schránky, uvedli již dříve zástupci hradu. „Sbírka stále ještě probíhá, stále je možné přispět na hradě do kasiček, adopce píšťal poběží do konce května. Dosud se ve sbírce vybralo dohromady 300 000 korun,“ dodala zástupkyně kastelánky.