Do Přerova se sjelo na sto veteránů, sezonu otevřeli jízdou na hrad Helfštýn

„Můj odhad je od sto do 120 účastníků. Nejvzdálenější sportovec přijel ze Strážnice na motorce. S ohledem na to, že při cestě zpět vzhledem k předpovědi počasí bude mokrý jako pes, tak to velmi obdivuju. I z tohoto důvodu se sjelo letos o něco více aut než motocyklů, ale i v jejich kategorii je zhruba 20 předválečných motocyklů, nejstarší z nich pochází z roku 1930,“ řekl ČTK pořadatel akce Jiří Zemánek z Oldtimer Clubu Helfštýn.

Veteráni byly limitováni rokem výroby nejpozději 1970, ani mezi auty nechyběly předválečné skvosty. V největším obležení návštěvníků byl zřejmě Bentley Special z roku 1937 i vedle stojící Buick, nechyběla Škoda Roadster z roku 1938 či tatrovky. Pozornost přitahoval Jaroslav Nezhyba oblečen do uniformy francouzských četníků, který na náměstí dorazil se svým Renaultem 4CV z roku 1959 v barvách pařížské policie. „Tohle je varianta, která se používala k pořádkové službě, nikoliv ke stíhání zločinců, neboť se odtud nedá vystrčit žádná střelná zbraň ani zastavovací terč,“ řekl ČTK. „Je to už dlouholetý koníček, toto auto mám od roku 2000 - většinu času spíše ležím pod ním a výjimečně se svezu,“ doplnil s úsměvem majitel veterána.

Pro majitele veteránů jsou setkání svátkem. „Je to skvělá akce, můžeme se pochlubit, co máme doma. Sdělujeme si přitom i zkušenosti, zrovna jsem radil kolegovi ohledně přestavby. Když pak jedete v takovém množství v koloně, je to nádhera, lidé na nás mávají,“ řekl dnes ČTK Petr Figur, který přijel na Jawě 350 z roku 1964. „Je to můj koníček, renovuji staré motorky, mám jich doma osm,“ doplnil.