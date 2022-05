Dopravní podnik města Olomouce testuje v tramvaji nové plastové sedačky

Pokud se osvědčí, tak je DPMO postupně instaluje i do dalších svých vozidel, sdělila dnes ČTK mluvčí DPMO Anna Sýkorová.

O zkušební instalaci plastových sedaček do tramvaje vedení DPMO rozhodlo v závěru loňského roku. Případná výměna sedaček v dalších vozidlech MHD by podle dopravně-provozního náměstka DPMO Pavla Zatloukala byla postupná. „K obměně by v tom případě došlo postupně buď s nákupem nových vozů, pří větších opravách nebo v případě pravidelné výměny sedaček na základě stáří či opotřebení,“ podotkl Zatloukal. Náklady na údržbu pastových sedaček budou zřejmě nižší, než je tomu u látkových potahů,