Mapová aplikace porovnává staré letecké snímky Olomouce se současnou podobou

Prostřednictvím dvojice leteckých snímků z různých časových období si lze udělat obrázek o tom, jak se město za desítky let změnilo. Nejstarší letecké fotografie Olomouce použité v aplikaci pocházejí z roku 1927. ČTK to dnes sdělil autor aplikace Vojtěch Jabůrek.

„Především historické letecké snímky jsou široké veřejnosti poměrně složitě dostupné a žádná aplikace je pro město Olomouc nezobrazuje v širším časovém období. Rozhodli jsme se proto tuto zajímavou možnost, jak z ptačí perspektivy nahlédnout do historie města, uživatelům internetu nabídnout. Aplikace Olomouc z výšky zahrnuje sérii všech aktuálně známých a dostupných snímků pro oblast Olomouce, a to od nejstaršího plošného snímkování v Československu z roku 1927 až po to nejnovější v roce 2021,“ uvedl Jabůrek.