Muzeum v Šumperku chystá výstavu o hotelu Grand, obrací se i na veřejnost

Výstava bude v šumperském muzeu otevřena 22. března. „Hotel Grand je ve městě důležité orientační místo, stojí na reprezentativním místě na bulváru, který vede od nádraží do centra. Je to významná funkcionalistická stavba, která byla rozšířena v 60. letech, kdy však pozbyla kouzla první republiky. Tehdy to bylo vnímáno jako palác, který přinesl moderní životní styl do Šumperka,“ uvedla kurátorka výstavy.