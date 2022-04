Na Ovčárně v Jeseníkách končí v sobotu sezona, lyžovat se bude naposledy

Lyžovat by se zde dalo podle provozovatelů klidně až do poloviny května, od ochranářů má však areál kvůli své poloze povolený provoz pouze do konce dubna. Ostatní střediska zastavila provoz již dříve, lanovky na některých místech vyvážejí místo lyžařů už turisty.

Středisko na Ovčárně je v provozu každý den, poslední jízdy v sobotu si mohou milovníci zimních sportů užít od 08:30 do 16:00. „Pojedou minimálně dva vleky, tedy A Petrovy kameny a vlek B. Sněhu je na sjezdovkách ještě poměrně hodně. Bohužel my už nemůžeme po 30. dubnu jezdit, ale podmínky jsou takové, že by se dalo klidně ještě jezdit až do 10. května, kdybychom mohli,“ řekla dnes za provozovatele střediska Renata Figurová.

Na Ovčárně se už i ráno teplota pohybuje nad nulou, jarního lyžování bez čekání ve frontách si mohou užít lyžaři především dopoledne. „Dnes v 06:00 byly na Ovčárně dva stupně, takže ráno kopec bývá ještě přimrzlý, do 11:00 je lyžování ještě opravdu dobré. Dnes tady panuje krásné jasné počasí, ideální podmínky na jarní lyžování,“ řekla Figurová. Doplnila, že sezonu na Ovčárně ukončují už většinou skalní lyžaři nebo lidé, kteří mají k tomuto místu osobní vztah. „Lyžovat se bude v sobotu do 16:00, využijeme ten čas, který můžeme, na maximum. Vím, že se sem vypravují ještě autobusy z Brna,“ dodala.