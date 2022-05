Olomoucký kemp Krásná Morava investoval do bistra i zázemí pro hosty

„Zaměřili jsem se na přebudování našeho bistra, a to hlavně kvůli obsluze. Převzali jsme to tady minulou sezonu po jiném provozovateli a bylo to naprosto nevyhovující. A to jak z pohledu celkového stavu, tak i pro nás, abychom mohli fungovat a lidé uvnitř o sebe nezakopávali. Vnitřní část bistra jsme ve spolupráci s Pivovarem Litovel přeorganizovali a dostali jsme úplně nové vnitřní vybavení,“ uvedl Chytil, podle kterého promyšlený pracovní prostor nyní umožňuje efektivnější přípravu občerstvení. V bistru byla instalována také nová průmyslová myčka nádobí a modernizována byla i kuchyně. Budova bistra má nové opláštění.