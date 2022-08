Posun v kauze otravy Bečvy lze očekávat až na podzim, kdy rozhodne krajský soud

Stížnost podal žalobce Sachr na rozhodnutí vsetínského okresního soudu v kauze otravy Bečvy v polovině května, spis doputoval na olomoucký krajský soud 14. června. „Věc zatím není krajským soudem vyřízena. Spis totiž čítá více než 4600 listů a i s ohledem na čerpání dovolených v letních měsících tak lze předběžně očekávat, že krajský soud ve věci rozhodne na podzim 2022,“ řekl Jelínek. Potvrdila to i soudkyně Michaela Burešová, která se stížností zabývá jako soudkyně zpravodajka. „Předpokládám, že rozhodnutí lze očekávat během podzimu,“ uvedla. Na dotaz upřesnila, že by mohlo jít o říjen.

Rozhodnutí soudu se však nejprve dozvědí obě zúčastněné strany. Dá se totiž předpokládat, že nebude veřejné. „Krajský soud rozhoduje o stížnostech proti rozhodnutím okresních soudů zásadně v neveřejném zasedání, toliko zcela výjimečně, pokud to uzná předseda senátu za potřebné, je možno nařídit veřejné zasedání,“ doplnil soudce Jelínek.

Soud ve Vsetíně kauzu vrátil k došetření, neboť podle předsedy soudu Pavla Kotradyho ve vyšetřování spatřuje nedostatky, které by se mohly projevit při dokazování. Server Seznam Zprávy dříve uvedl, že podle soudkyně, která měla o případu rozhodovat, neexistuje žádný přímý důkaz, odkud do řeky přitekla voda, která byla příčinou otravy ryb. V den, kdy se havárie projevila, zasahující neodebrali u klíčových výpustí žádné vzorky a neměli přehled o výpustích do Bečvy. Podle soudkyně jsou nedostatečné dva znalecké posudky od Jiřího Klicpery a Jihočeské univerzity, které neřeší, zda mohl jedovatý odpad z rožnovského továrního areálu uniknout v takové koncentraci a množství, aby otrava byla masivní.