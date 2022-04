Přerov by chtěl po pauze znovu vypravit cyklobusy, směrem na Bumbálku a Bouzov

Město nyní hledá ve výběrovém řízení dopravce, který by měl letos cyklobus zajišťovat, řekl dnes ČTK cyklokoordinátor z přerovské radnice Jiří Janalík. Cyklisty by měly spoje vyvážet znovu na horské sedlo Bumbálka na hranici se Slovenskem s návratem po cyklostezce Bečva a také do Bouzova na Olomoucku, odkud se mohou vracet po cyklostezce procházející Litovelským Pomoravím. Naposledy cyklobusy vyvezly na oblíbené trasy 500 zájemců.