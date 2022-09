Přerovský kruhový objezd se stává rekordmanem, od dubna byl již 13krát poškozen

Křižovatku nechalo město přestavět na konci dubna, vyřešit se tak měl komplikovaný průjezd tímto místem. První kamion do něj narazil hned v den uvedení do provozu. Řidič z Polska tehdy shrnul betonové zábrany, policie celkovou škodu vyčíslila na čtvrt milionu korun. Poslední nehoda se odehrála minulý týden. „Bezpečnost objezdu jsme testovali, sám jsem to projel s řidičem nákladní soupravy. Kruhový objezd je schválen, projektoval jej dopravní inženýr, má všechny náležitosti. Stojí za tím pouze nepozornost řidičů, kteří se nevěnují řízení,“ uvedl přerovský radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Opravy místa zajišťují Technické služby města Přerova, jen jejich práce při opravách vyšla dosud na zhruba 100.000 korun. „Rondel byl poškozen již třináctkrát, poslední nehoda se stala minulý týden ve čtvrtek. Všichni jsme čekali, zda to přežije víkend. Přežilo, takže poslední provizorní oprava nějakým způsobem možná zafungovala, uvidíme, zda to vydrží dál,“ řekl dnes ČTK technicko-provozní náměstek Tomáš Lolek. I z jeho pohledu je to pouze o nepozornosti řidičů. „Je to opravdu nepozorností a nevyježděností řidičů bez zkušeností. Často tam bourají mladí lidé zejména polské a rumunské národnosti. Profesionálové, kteří umí ovládat ten dlouhý kolos, nemají s projetím této křižovatky problém. Věřím tomu, že je naprojektována správně,“ doplnil Lolek.