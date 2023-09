Prostory Galerie Caesar obsadila tvorba graffiti a digitálního tvůrce Pausera

Na výstavě v jedné z nejstarších olomouckých galerií současného umění představuje svou nejnovější tvorbu. Kromě tradičních formátů, jako jsou malby na plátně a užité umění, má olomoucké publikum možnost poprvé spatřit výstavu digitálního formátu NFT, což je druh kryptoměny. ČTK to řekla kurátorka výstavy Barbora Křížová. Expozice bude otevřena do konce září.

„Aktuální výstava nazvaná Call to Action odkazuje na rychlost a neustálý finanční tok současného světa. Call to Action (CTA) je marketingový termín, který vyzývá uživatele k určité akci, například k nákupu. Pauser se ve své výstavě staví do role pokušitele, který vyzývá diváky k akci. Návštěva galerie a účast ve světě digitální reality jsou jen některými z kroků, které umělec divákům navrhuje,“ uvedla kurátorka.