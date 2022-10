Šumperk se chystá obnovit Českou mši vánoční, zve zpěváky i hudebníky

Mše má ve městě zhruba patnáctiletou tradici, poslední tři roky ji přerušila pandemie covidu-19. Podle pořadatele jde ve městě o určitou sousedskou pospolitost. „Lidé se o Vánocích vždy rádi scházejí, Rybovka patří k české tradici. A o to je to příjemnější, že to bude právě bez těch profesionálů, i sólisty budeme mít z řad našich dobrovolníků, i když to třeba budou učitelé na základních uměleckých školách,“ uvedl Janků, který se ujal dirigentské taktovky vznikajícího tělesa.