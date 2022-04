Ulicemi Přerova budou jezdit dva nové elektrobusy, oživí se i vozový park

Městskou autobusovou dopravu v Přerově zajišťuje společnost Arriva Morava od ledna 2018. Zvítězila v tendru radnice a smlouvu má na deset let. Město firmě za provoz MHD do roku 2027 zaplatí zhruba 526 milionů korun. Podle smlouvy mezi městem a dopravcem nemůže být žádný autobus starší 12 let, průměrné stáří všech autobusů nesmí přesáhnout devět let od první registrace. MHD v Přerově zajišťuje celkem 22 autobusů, z nichž deset bylo pořízeno v roce 2010, takželetos dosáhnou hranice 12 let. Další autobusy byly registrovány v letech 2017 a 2018, doplnil Navrátil.