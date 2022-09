UP zvažuje přesun části výuky do letních měsíců i efektivnější využití prostor

Univerzita spravuje 66 objektů zahrnující historické i moderní nemovitosti, nároky na energie jsou v nich odlišné. Nárůst cen plynu a elektřiny zatím UP nepociťuje vzhledem k fixaci cen do konce letošního roku, řešit je však bude od ledna příštího roku. Úspory hledá i univerzitní institut CATRIN.

Přímo o návratu distanční výuky vedení UP zatím nemluví. „O variantách se v tuto chvíli jedná, jednou z nich je i alespoň částečné přesunutí výuky do letních měsíců. Dále pak maximální využití učeben tak, aby došlo ke kumulaci výuky do menšího počtu dnů. Je důležité vzít v úvahu i fakt, že na univerzitě máme mnoho vysoce sofistikovaných vědecko-výzkumných pracovišť, kde není možné provoz zásadněji omezit i s ohledem na charakter využívaného přístrojového vybavení,“ uvedl mluvčí univerzity Egon Havrlant. Poukázal na to, že odstávka těchto technologií by ve finále stála mnohem více.