V areálu Kraličák se otevře nová bobová dráha. Povede kolem botanické zahrady

Stála 35 milionů korun, jde o jednu z dalších rozsáhlých investic v tomto rozvíjejícím se areálu. Vedle zhruba kilometr dlouhé dráhy vedoucí po černé FIS sjezdovce na úpatí kopce Štvanice vyroste botanická zahrada s vyhlídkovými místy pro odpočinek. Za posledních pět let bylo do areálu investováno zhruba 400 milionů korun, řekl dnes ČTK majitel střediska Dušan Juříček. Další investice jsou v plánu, areál nyní se svou urbanistickou studií Stříbrnic získal nominaci a dospěl až do finále soutěže Urbanistický projekt roku.