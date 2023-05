V Olomouci od září zdraží MHD, cena základní jízdenky vzroste z 18 na 20 Kč

Cena měsíčního kupónu od 1. září vzroste z 350 korun na 400 korun, čtvrtletního z 900 korun na 1000 korun a ročního z 2950 korun zpět na 3200 korun. Nově upravené jízdné pro MHD v Olomouci podle Michalíka počítá se zachováním bezplatné přepravy pro děti do šestí let, doprovod dětí do tří let, cestující od 65 let i držitele průkazu ZTP a ZTP-P včetně průvodce. Nově bude zvýšen věkový limit juniorů pro slevy na základním jízdném z nynějších šesti až 15 let na šest až 18 let. „I se změnou ceny jízdného zůstává MHD v Olomouci pro cestující cenově dostupnější než doprava ve srovnatelných českých městech,“ řekla Sýkorová.