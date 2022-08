V Olomouci se otevřela výstava mapující zdejší street art a graffiti

„Název výstavy se může zdát lehce kontroverzní, přesto je nadmíru výstižný. Tím, čím je chrám pro věřícího, je město pro sprejera a umělce. A ačkoliv jsou chrámy střeženy, nevyhnou se občas znesvěcení, podobně jako ulice či domy,“ uvedla kurátorka výstavy a zároveň organizátorka olomouckého Street Art Festivalu Romana Junkerová. Nejstarší fotografie zachycující tuto éru za posledních 30 let v Olomouci pocházejí podle ní z roku 1994, nejnovější jsou z letošního roku.

Expozice mapuje éru graffiti a street artu posledních 30 let na území Olomoucka, ale zároveň představuje i tvorbu umělců, jako je MuDr.Pudr & Crazy Crime i BFAM crew. Při procházce výstavou narazí návštěvníci například na plastové černé kočky, které se před devíti lety začaly po desítkách vyskytovat na rohu ulic, ale i u podchodů či na střechách domů, výstava připomene i polystyrenové balonky či plakáty George W. Bushe, které byly reakcí na celosvětové dění po 11. září 2001. „Právě zmiňované kočky a balónky byly ve své době populární natolik, že je lidé odlepovali a brali domů,“ doplnila Junkerová.

Výstava podle kurátorky nemá za cíl ukázat divákovi, co je líbivé a co nikoliv. Nechává nahlédnout do uzavřené subkultury kreativních lidí, kteří veřejný prostor Olomouce obohacovali. „Graffiti a street art je stejně jako forma umění také společenský fenomén a odraz doby, kdy byl internet v plenkách a teenageři si krátili čas po škole hraním s hakisakem a posloucháním hip hopu. Vliv na rozvoj street artu v Olomouci měla i scéna v Praze, Pasta Oner a časopis Pop Life vydávaný v letech 1994 - 2001, jehož originální výtisky je možné na výstavě vidět také,“ doplnila.