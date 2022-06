V Olomouci vystavují plakáty s tématem tolerance výtvarníci z celého světa

Díla pojí společné téma, a to tolerance, ať už v rasové, genderové či společenské podobě, které umělci zachytili na 250 plakátech. Mezinárodní projekt s názvem Tolerance show putuje po světě již několik let a postupně se rozšiřuje; do České republiky zavítal poprvé. Plakáty budou v ulicích města do 23. září. ČTK to dnes řekl Jiří Chmelař z olomoucké Cafe Gallery JOLA, která společně s městem výstavu pořádá.

S projektem přišel bosenský umělec, kurátor a aktivista Mirko Ilić žijící v New Yorku. V roce 2017 oslovil několik umělců a jeho jediným požadavkem bylo, aby grafika byla doplněna o slovo tolerance v rodném jazyce umělců. Výstava po úspěšném startu v slovinské Lublani začala postupně putovat po celém světě, za sebou má zastávky v řadě zemí Evropy, v Americe, Asii i Africe. „Na výstavě jsem byl již několikrát, ale pokaždé to bylo mimo Českou republiku. Podle mne jde o poměrně velkou událost, chtěl jsem proto výstavu přivézt i do České republiky,“ uvedl Chmelař.

Díla umělců pojí společné téma, které by i vzhledem k dnešní situaci mělo podle kurátora výstavy přimět kolemjdoucí k zamyšlení. „Jde o úžasná umělecká díla, do kterých autoři vnesli myšlenku tolerance … Vytvářeli to vesměs i ve světě známí grafici, kteří tato díla vytvářejí bez nároků na odměnu,“ doplnil Chmelař.

Mezinárodní projekt byl postupně vystaven již ve třech desítkách zemích, při putování po světě se rozšiřuje a připojují se k němu svými díly další umělci z míst, kde byla výstava k vidění. „V letošním roce jsem se připojil plakátem také já, zachytil jsem na něm roztrženou zeměkouli, což je mou reakcí na současné politické, náboženské a názorové téma. Tolerance by měla tu roztrženou zemi vrátit zpět k sobě,“ doplnil majitel galerie Cafe Gallery Jola.