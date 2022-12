V olomoucké arcidiecézi vrcholí přípravy na tříkrálovou koledu. Začne v lednu

Slavnostní požehnání koledníkům je naplánováno na 30. prosince v katedrále svatého Václava, informovali ČTK zástupci olomoucké charity. Největší dobrovolnická akce v České republice má své kořeny právě v olomoucké arcidiecézi, v její působnosti se také vybere nejvíce peněz. Tříkrálová sbírka potrvá od 1. do 15. ledna 2023.

Například v olomoucké charitě začínají připravovat tříkrálové kasičky již od léta, a to při takzvaných dobrostředách, dobrovolnických středách. Kromě kasiček se chystá i výbava pro koledníky včetně korunek a kříd. Koledníci budou mít k dispozici také nálepky, které budou lepit nad dveře. „Nesmí chybět dárečky pro dárce v podobě tradičních malých kalendářů a tříkrálových cukříků a také dárky pro naše koledníčky. Pro ty máme připravené sportovní barevné nákrčníky a klíčenky,“ uvedla koordinátorka sbírky pro město Olomouc Dagmar Hubená. Tříkrálovou výbavu budou koordinátoři rozvážet do 30. prosince, odhadovaný počet kasiček pro blížící se sbírku je jen v oblasti olomoucké charity 444 kusů, loni to bylo 403 pokladniček.