V Olomouckém kraji přibudou spěšné vlaky, rychlík do Jeseníku pojme více lidí

Nové spěšné vlaky z Olomouce do Velkých Losin na Šumpersku či do Starého Města u Uherského Hradiště i větší kapacitu rychlíků na lince z Olomouce do Jeseníku nabídne cestujícím nový jízdní řád Českých drah (ČD).