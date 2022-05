V Rychlebských horách se podle odborníků potulují nejméně dva vlci

V polovině května náhodný svědek natočil vlka na okraji obce Vlčice. Záběry zveřejnil na sociálních sítích obecní úřad a příspěvek už sdílelo několik stovek uživatelů. „Na videu je patrné, že je zraněn a nedošlapuje na zadní nohu. Co k tomu dodat? No, kde jinde by měl být vlk než ve Vlčicích,“ stojí v komentáři obecního úřadu. Hnutí Duha požádalo případné svědky, kteří na zraněného vlka v přírodě narazí, aby o svém pozorování informovali portál Šelmy.cz.