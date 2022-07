Česká Třebová dokončila kompostárnu, zpracuje bioodpad i z okolních obcí

„Provozujeme skládku komunálních odpadů, součástí skládky je nově kompostárna. Máme tady menší dotřiďovací linku, kterou bychom chtěli do budoucna také zlepšit, pořídit sem klasickou dotřiďovací linku,“ uvedl jednatel městské společnosti Eko Bi Zdeněk Řehák.

Kompostárna je zatím ve zkušebním provozu, produkovat kompost by mohla v příštím roce. Její zařízení nejprve drtí bioopad, směs se potom kropí a prohřeje a následně opět promíchává. V poslední etapě se materiál třídí na jemnou směs a hrubší kompostovou směs a fermentuje. Vyrobit kvalitní kompost trvá podle Řeháka zhruba čtyři měsíce.

Cílem odpadového centra v Třebovicích je maximálně snížit množství odpadu ukládaného na skládku, jak nařizuje nový odpadový zákon. Pokud by se to nepodařilo, poplatky za skládkování, a tím i pro domácnosti by se dramaticky zvýšily.